Big-databedrijf Palantir gaat naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 260

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse big-databedrijf Palantir Technologies gaat naar de beurs in New York. De onderneming, die onder meer samenwerkt met inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme, maakt zich daarbij op voor een van de grootste beursgangen van het jaar.

Palantir deed in juli bij de Amerikaanse toezichthouder voor financiële markten, de SEC, al een aanvraag voor een beursnotering. Woensdag werd bekend dat het een directe notering betreft, waarbij er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven maar bestaande investeerders in Palantir hun aandelen verkopen. Een concrete datum waarop voor het eerst in Palantir gehandeld kan worden is nog niet bekend.

Palantir werd in 2003 opgericht en verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De software wordt gebruikt door veiligheids- en politiediensten wereldwijd. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties op te sporen.

Lord of the Rings

Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel, een bekende naam in Silicon Valley. De Duits-Amerikaanse miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA behoort tot de vroege investeerders in Palantir. Palantir, vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de Lord of the Rings-boeken, werd bij een investeringsronde in 2015 gewaardeerd op 20 miljard dollar. Het is onduidelijk hoeveel het bedrijf nu waard is.

Het bedrijf lijdt wel verlies. Vorig jaar werd een negatief resultaat van 580 miljoen dollar in de boeken gezet, ongeveer gelijk aan een jaar eerder. De opbrengsten kwamen in 2019 uit op 742 miljoen dollar, van 595 miljoen dollar in 2018. In de eerste zes maanden van 2020 kwam de omzet uit op 481 miljoen dollar. Volgens persbureau Reuters, dat zich baseert op ingewijden, gaan de opbrengsten voor het bedrijf dit jaar naar de 1 miljard dollar.