Oud-topman Volkswagen Piëch overleden

WOLFSBURG (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Voormalig bestuursvoorzitter van Volkswagen, Ferdinand Piëch, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Bild. Hij overleed zondag in een ziekenhuis in Beieren, aldus de krant.

Piëch was in het verleden topman en president-commissaris van Volkswagen. Hij was kleinzoon van Ferdinand Porsche. In 1993 werd hij topman van het Duitse autoconcern en bouwde het uit tot een van de grootste automakers ter wereld. In 2015 stapte Piëch op als toezichthoudend voorzitter bij Volkswagen na een machtsconflict rond toenmalig topman Martin Winterkorn, naar verluidt rond het dieselschandaal bij de autofabrikant.