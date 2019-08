Beyond Meat maakt 'kip' voor KFC

quote: Jopie1962 schreef op 26 aug 2019 om 16:14:

Hoe zou nep-mensenvlees eigenlijk smaken? naar kip ?

Hoe zou nep-mensenvlees eigenlijk smaken? naar kip ?

Tahu, tofu, soja, die richting denk ik..Mijn overgrootvader vertelde dat mens best te doen was..of dat zo is en of hij t gegeten heeft weet Ik niet maar zat wel in die contreien....u never know untill u try!!!...