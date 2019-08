Trump zet Wall Street flink hoger

Ik word een beetje moe van die continue overdrijving in de berichtgeving



Gaat een index 2% omlaag dan "gaat er een schokgolf" door beleggingsland of "gaan de beurzen diep in het rood"



Nu komt er 1% bij, en dan "zet Trump Wall Street FLINK hoger". Kom op zeg, vandaag is gewoon een "business as usual" dag



Je zult maar journalist zijn en je plezier moeten halen uit dit soort overdrijvingen, dan heb je echt een trieste baan! ;-)