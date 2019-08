Trump drukt weer stempel op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.976 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een hogere opening. De gematigde toon van de Amerikaanse president Donald Trump met betrekking tot de handelsstrijd met China zorgt naar verwachting weer voor enige opluchting onder beleggers. Voor het weekend bezigde Trump nog dreigende taal in de richting van Peking wat vrijdag voor dieprode koersborden zorgde in New York.

Volgens Trump heeft Peking contact met de VS opgenomen en aangegeven dat China weer wil praten. Gevraagd naar een eventueel uitstel van verdere tarieven op Chinese producten zei Trump later dat "alles mogelijk is". De zalvende woorden van maandag staan haaks op de uitlatingen die Trump eerder deed. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kon maandag overigens niet bevestigen dat het telefoontje waarnaar Trump verwees heeft plaatsgevonden.

Voor het weekend veroorzaakte de president een schokgolf op de financiële markten. In een reeks tweets kondigde hij een verdere verhoging van de importtarieven aan. Trump deed dat uit woede op de door China aangekondigde importheffingen. Trump liet tevens weten dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.

Principeakkoord

Ondertussen sloot Trump al wel een principeakkoord met Japan. Dat land zou onder meer toegezegd hebben om landbouwproducten uit de VS te zullen kopen. Hoe de afspraken er precies uitzien, is nog niet naar buiten gebracht.

Qua bedrijven weet Amgen de ogen op zich gericht. De farmaceut neemt voor 13,4 miljard dollar de wereldwijde rechten van het psoriasismiddel Otezla over van biotechnoloog Celgene. De deal maakt op zijn beurt weer onderdeel uit van de megaovername van Celgene door Bristol-Myers Squibb. Met de verkoop van de Otezla-rechten hoopt Bristol-Myers Squibb de goedkeuring te krijgen voor de Celgene-deal ter waarde 74 miljard dollar.

Zonnepanelen

Tesla komt steeds meer onder vuur te liggen vanwege problemen met zijn zonnepanelen. Ook webwinkelreus Amazon doet nu zijn beklag over over de installaties die brandgevaarlijk zouden zijn. Eerder klaagde winkelreus Walmart de panelenmaker om die reden al aan.

Verder reageren beleggers op beter dan verwachte cijfers over het aantal orders voor duurzame goederen. Later volgen nog data over de huizenmarkt in grote steden.

Wall Street sloot de week vrijdag af in mineur. De Dow-Jonesindex eindigde 2,4 procent lager op 25.628,90 punten. De brede S&P 500 daalde 2,6 procent naar 2847,11 punten en techbeurs Nasdaq speelde 3 procent kwijt tot 7751,77 punten.