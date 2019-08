Nederlandse piloten en easyJet eens over cao

Gepubliceerd op | Views: 473 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Prijsvechter easyJet heeft een principeakkoord bereikt met pilotenvakbond VNV over een nieuwe cao voor de op Schiphol gestationeerde piloten. De partijen werden het eens over onder meer doorbetaling bij ziekte, wijzigingen in roosters en het belonen van loyaliteit van de vliegers. Exacte details over de overeenkomst gaven de partijen niet.

Volgens VNV-voorzitter Willem Schmid levert het totale pakket een solide cao op en een goede basis voor de toekomst. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en heeft een looptijd van twee jaar. Volgens Schmid worden met het nieuwe pakket de arbeidsvoorwaarden meer gelijkgetrokken met andere vliegtuigmaatschappijen en met easyJet-collega’s in het buitenland.

Op Schiphol werken in totaal meer dan 300 werknemers (piloten en cabinepersoneel) voor easyJet die in dienst zijn op basis van Nederlandse contracten.