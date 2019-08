Tesla verder onder vuur om zonnepanelen

quote: dasokwat schreef op 26 aug 2019 om 12:29:

Je zou verwachten dat zij niet zoveel kwaad kunnen , boven op een dik betonnen dak.

Thuis op het dak tussen al die panlatten en dakbeschotting, lijkt me veel linker.



Zou het niet de bekabeling zijn die naar binnen gaat, die oververhit raakt

De "solar roofs" van Tesla zijn in feite een vervanging van de in de VS zeer gebruikelijke shingledaken. Nu is hout in de VS een zeer veel voorkomend bouwmateriaal, dus tel maar op... het dak is het zonnepaneel en het zit op een houtskelet.