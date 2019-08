Tesla verder onder vuur om zonnepanelen

Gepubliceerd op | Views: 1.079

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Tesla komt steeds meer onder vuur te liggen vanwege problemen met zijn zonnepanelen. Ook webwinkelreus Amazon doet nu zijn beklag over over de installaties die brandgevaarlijk zouden zijn. Volgens het bedrijf zijn de panelen de oorzaak van een brand bij een pand van Amazon in Californië. Eerder klaagde winkelreus Walmart de panelenmaker om die reden al aan.

Volgens Walmart zouden enkele branden op daken van winkelpanden zijn veroorzaakt door zonnepanelen van Tesla. De keten eist een schadevergoeding en wil dat de resterende zonnepanelen worden verwijderd. Walmart gaf Tesla eerder toestemming om circa 240 van zijn winkelpanden van zonnepanelen te voorzien. Bij Amazon heeft Tesla maar een aantal panelen geïnstalleerd.

Tesla, dat vooral bekend is van zijn elektrische auto's, kocht drie jaar geleden paneelinstallateur SolarCity in een deal ter waarde van 2 miljard dollar. Die deal was controversieel. De voormalige topman van SolarCity is namelijk de neef van Tesla-baas Elon Musk.

Eerder kwamen al berichten naar buiten dat Tesla een onderdeel van zijn panelen moest vervangen. Het is niet duidelijk of de problemen met Amphenol-connectoren van invloed waren op de Walmart- en Amazon-installaties. Volgens Tesla was vorig jaar in minder dan 1 procent van de installaties, die waren uitgerust met de connectoren van toeleverancier Amphenol, sprake van "abnormaal" gedrag.