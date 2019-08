Duitse ondernemers steeds somberder

Gepubliceerd op | Views: 1.389 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in augustus verder gedaald. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo. De graadmeter zakte een maand eerder al naar het laagste niveau in meer dan zes jaar.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op 94,3 tegen een stand van 95,7 in juli. Economen hadden in doorsnee een niveau van 95,0 voorspeld.

Het sentiment staat al langere tijd onder druk door de wereldwijde handelsspanningen en de afzwakkende Duitse economie. In de laatste twaalf maanden was in elf maanden sprake van een daling van de Ifo-index.

Spoedige opleving

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is er weinig hoop op een spoedige opleving van het vertrouwen. Vooral de Duitse industrie heeft het moeilijk, en kampt nu met matig gevulde orderboeken. Er is goed nieuws van het handelsfront nodig en een opleving van het sentiment in de industrie voor een verbetering richting het einde van het jaar.

Vooralsnog zijn er volgens de econoom alleen nog maar signalen dat het straks slechter gaat, zoals winstwaarschuwingen, een toename van tijdelijke arbeidscontracten en lager consumentenvertrouwen. "Deze tekenen kunnen echter makkelijk overgaan in ernstige problemen."