Trump: China wil onderhandelingen hervatten

Er komt helemaal geen deal met de Chinezen, dat weet Trump maar al te best.

Misschien wel met zijn opvolger(als die er komt) Intussen zweten de Chinezen hun schade wel uit tot de volgende President is verkozen in de VS. Jan Modaal in de VS zal meer moeten zweten dan zijn Chinese collega. Vermits de Chinezen hun goedkope producten over gans de wereld wel kunnen slijten, Amerika kan dit niet wegens te duur.