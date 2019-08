Damrak houdt verlies beperkt

Gepubliceerd op | Views: 1.846

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag licht omlaag. Ook de andere Europese beurzen hielden de verliezen beperkt. De escalatie van de tarievenstrijd tussen de Verenigde Staten en China bleef de beurzen in de greep houden. De Amerikaanse president Donald Trump liet maandag echter weten dat China graag verder wil onderhandelen over een handelsdeal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 540,81 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 785,65 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. In Londen is de beurs gesloten vanwege een nationale vrije dag.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was chemicaliëndistributeur IMCD met een verlies van ruim 2 procent. Galapagos daalde 0,8 procent. De biotechnoloog en samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben hun recent aangekondigde megadeal afgerond. ABN AMRO voerde de stijgers aan met een winst van 0,8 procent.

Aperam

In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een min van 3 procent. Beursintermediair Flow Traders was de enige stijger bij de middelgrote bedrijven met een plus van 0,3 procent. Avantium dikte 7,2 procent aan op de lokale markt. Het chemiebedrijf krijgt een subsidie van 6 miljoen euro van de Europese Unie om zijn technologieën sneller te ontwikkelen.

Deutsche Bank steeg een fractie Frankfurt. Volgens mediaberichten heeft de Duitse bank naar verluidt gesprekken gevoerd met de Zwitserse branchegenoot UBS (min 0,1 procent) over een samenwerking. De gesprekken zouden niets hebben opgeleverd.

Credit Suisse

In Zürich daalde Credit Suisse 0,5 procent. De Zwitserse bank gaat flink investeren in digitalisering en nieuw personeel bij zijn onderdeel Swiss Universal Bank.

De euro was 1,1127 dollar waard tegen 1,1144 dollar op vrijdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 54,08 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 59,30 dollar per vat.