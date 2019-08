Gepubliceerd op | Views: 585

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De vraag naar overgangsmetaal vanadium, dat onder meer wordt gebruikt voor de vervaardiging van roestvrij staal en het harder maken van staal, zal stijgen. Volgens de Russische producent Evraz grijpen staalmakers weer naar het metaal nadat de prijs ervoor dit jaar met 75 procent zakte.

Eind vorig jaar piekte het metaal nog op een prijs van 120 dollar per kilo. De prijsstijging kwam met name door strengere Chinese bouwregels. Onder meer in huizen en bij infrastructurele projecten moest gebruik worden gemaakt van harder staal. Dat zorgde voor een vertienvoudiging in de vraag naar vanadium. Veel staalmakers grepen op een gegeven moment naar alternatieven voor vanadium zoals niobium en titanium.

De huidige prijs voor vanadium ligt tussen de 30 en 40 dollar per kilo. Evraz zegt tevreden te zijn met het huidige prijsniveau, omdat deze nog altijd boven het langjarige gemiddelde ligt. Evraz, buiten China de grootste vanadium-producent ter wereld, is goed voor circa 15 procent van de vanadium-leveringen wereldwijd.