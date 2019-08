'JAB werkt aan oorlogskas voor overnames'

Gepubliceerd op | Views: 832

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder JAB Holding wil de komende jaren tal van overnames doen. De eigenaar van onder meer koffiemerk Jacobs Douwe Egberts, maar ook merken als Keurig, Dr Pepper en Pret-A-Manger, zou circa 8 miljard dollar willen ophalen in een investeringsronde om de deals mee te bekostigen. Dat schreef zakenkrant Financial Times.

JAB zou al de nodige lijntjes hebben uitgezet naar potentiële investeerders. In zijn overnamehonger zou het volgens ingewijden mikken op een uitbreiding van zijn aanwezigheid op het gebied van dierenzorg. Eerder dit jaar nam JAB een netwerk van Amerikaanse dierenklinieken over. Dat was voor de investeerder al de tweede deal in deze branche in korte tijd.

JAB wilde tegen de krant geen commentaar geven.