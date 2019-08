Operationeel directeur weg bij BinckBank

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: banken

AMSTERAM (AFN) - Operationeel directeur Steven Clausing treedt terug uit het bestuur van onlinebroker BinckBank. Hij stemt "in goed overleg" in met het neerleggen van zijn functie, in het kader van de overname van de onderneming door het Deense Saxo Bank.

De taken en verantwoordelijkheden van Clausing worden voorlopig door topman Vincent Germyns en financieel topman en risicodirecteur Evert-Jan Kooistra uitgevoerd. Clausing had zijn rol als bestuurder en operationeel eindverantwoordelijke sinds 2015.

BinckBank verdwijnt eind september van de beurs in Amsterdam.