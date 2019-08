Avantium krijgt miljoensubsidie uit Brussel

quote: Knight V schreef op 26 aug 2019 om 07:56:



Goh, en wij maar klagen als China subsidie geeft aan bedrijven.Pfoeiii.... subsidie is subsidie....

Subsidie op onderzoek hoeft niet persé tot concurrentievervalsing te leiden. Die concurrentie bestaat wellicht nog niet eens op dit vakgebied.De subsidies die China geeft op bijvoorbeeld postbezorging leiden wel direct tot valse concurrentie. Het is natuurlijk van de zotte dat een levering vanuit China vaak gratis is terwijl een pakketje binnen Nederland 8.60 kost. En dat is dan nog maar één voorbeeld.