Avantium krijgt miljoensubsidie uit Brussel

AMSTERDAM (AFN) - Chemiebedrijf Avantium heeft een subsidie van 6 miljoen euro toegekend gekregen van de Europese Unie. Het geld gebruikt de onderneming om zijn Dawn- en Mekong-technologieën sneller te ontwikkelen. De subsidie is onderdeel van het SPIRE-programma, wat weer deel uitmaakt van het Europese subsidieprogramma Horizon2020 om duurzame procesindustrie in de regio te faciliteren.

Avantium is naar eigen zeggen voorloper in het ontwikkelen en vermarkten van innovatieve technologieën voor de productie van plantaardige chemicaliën en materialen. Dawn is het nieuwe bioraffinageproces van de onderneming, waarbij plantaardige grondstoffen omgezet worden in industriële suikers en lignine. De Mekong-technologie zet deze industriële suikers om in plantaardige monoethyleenglycol.

Avantium leidt het consortium 'Impress' dat in september dit jaar van start gaat. Daarin werkt de in Amsterdam genoteerde onderneming samen met tien industriële en academische organisaties in Europa. Het consortium kreeg in totaal 13 miljoen euro SPIRE-subsidie toegekend.

Impress wil de technologieën voor de eerste keer in een bioraffinage-concept inpassen. Ook wil het consortium nieuwe scheidings-en zuiveringsmethoden ontwikkelen. Het doel is om een ​​waardeketen te creëren van niet-eetbare biomassa tot hernieuwbare chemicaliën en materialen die voldoen aan zowel economische als duurzaamheidscriteria.