Staartje van de cijferperiode komt eraan

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers kunnen zich opmaken voor het staartje van de huidige cijferperiode. Komende week openen nog een flink aantal, vooral kleinere fondsen de boeken. Verder wordt weer met een schuin oog gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van handel en over de positie van de Amerikaanse president Donald Trump.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam staan verzekeraar ASR, vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield en digitaal beveiliger Gemalto op de agenda met cijferpublicaties.

Verder zal met bovengemiddelde interesse worden gekeken naar de cijfers van onder meer bouwbedrijf VolkerWessels, farmaceut ProBiodrug en beursnieuweling NIBC. VolkerWessels zit met het project van de zeesluis in IJmuiden in zijn maag en ProBiodrug maakte vorige week een opvallende koerssprong.

RTL

Elders in Europa staan drankfabrikant Pernod Ricard en mediabedrijf RTL op de rol. In de Verenigde Staten wordt uitgekeken naar rapportages van onder meer retailers Best Buy en Dollar Tree, juwelier Tiffany's, voedingsmiddelenbedrijf Campbell Soup, softwaremaker Salesforce, yogakledingbedrijf Lululemon en wapenfabrikant American Outdoor Brands.

In de VS zal ook zoals wel vaker de laatste tijd worden gekeken naar Tesla. Topman Elon Musk van de autofabrikant maakte dit weekend bekend af te zien van een privatisering. De terloopse aankondiging van het plan Tesla van de beurs te halen op Twitter onlangs leidde tot flinke onrust rond het bedrijf. Musk wil zich weer focussen op de productie van auto's.

Jerome Powell

Op het macro-economische front komen er cijfers over het consumentenvertrouwen in de EU en verschillende Europese landen. In Duitsland komen verder publicaties over het ondernemersvertrouwen, de inflatie en de werkloosheid.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen hoger, onder meer na een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Die zei vast te houden aan het streven de rente stapsgewijs op te voeren. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 25.790,35 punten. De S&P 500 eindigde 0,6 procent in de plus, op een record van 2874,69 punten. Het nieuwe record voor technologiegraadmeter Nasdaq is 7945,98 punten. De graadmeter eindigde de sessie met een winst van 0,9 procent.

De Europese beurzen noteerden kleine plusjes. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de plus op 560,29 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 792,57 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen elk 0,2 procent.