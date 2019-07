Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify moest het vrijdag zwaar ontgelden op de beurs in Amsterdam. De voormalige verlichtingsdivisie van Philips verloor ruim 13 procent aan beurswaarde na een teleurstellend kwartaalbericht. Beleggers verwerkten een aanhoudende stroom aan resultaten van grote Amerikaanse en Europese bedrijven. De belangrijkste beursgraadmeters eindigden in de plus.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam was Signify met afstand de grootste verliezer. De onderneming uit Eindhoven zag de omzet in het tweede kwartaal opnieuw dalen door de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Topman Éric Rondolat benadrukte daarbij dat de vertraging van de Europese economie Signify dwarszit.

De AEX-index op het Damrak sloot met een kleine winst van 0,2 procent op 580,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent. De MidKap, met daarin Signify, sloot daarentegen beduidend lager. De index zakte met 0,8 procent tot 827,66 punten.