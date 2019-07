Wereldwijde staalproductie neemt verder toe

Dragie zegt al 8 jaar infrastructuur .

Maar gans Europa doet niks en geniet van het gratis geld .

Een gemiste kans .

Vooral Belgie is er niks veranderd en blijven de heilige huisjes gespaard en alzo zitten we met een enorm gat in de begroting .

Dank aan de laksheid van de politiek .

Aan de volgende generatie word niet gedacht .

Pure schande

Structureel is er te weinig verandert .