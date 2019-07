Wereldwijde staalproductie neemt verder toe

Gepubliceerd op | Views: 864

BRUSSEL (ANP) - De wereldwijde productie van staal is in juni op jaarbasis met 4,6 procent toegenomen tot 159 miljoen ton. Dat maakte de World Steel Association bekend. In Nederland was daarentegen sprake van een productiedaling.

's Werelds grootste staalland China was goed voor 87,5 miljoen ton staal. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met juni 2018. In India lag de productie 4 procent hoger op 9,3 miljoen ton. Japan en Zuid-Korea produceerden echter wat minder dan in dezelfde meetperiode een jaar eerder. Verder ging de staalproductie in Brazilië, Turkije en Oekraïne omlaag.

De Verenigde Staten voerden de productie met ruim 3 procent op tot 7,3 miljoen ton. In de Europese Unie lieten Duitsland en Italië een daling zien. Frankrijk en Spanje produceerden juist wat meer staal. De Nederlandse productie kromp tot 515.000 ton van 582.000 ton in juni 2018.