'Wall Street licht hoger na groeicijfers economie'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een licht hogere opening, na een lager slot een dag eerder. Beleggers reageerden op cijfers over de Amerikaanse economische groei, die harder groeide dan verwacht werd. Daarnaast verwerkten ze opnieuw de nodige bedrijfsresultaten, onder meer van Amazon, Intel, Twitter en Google-moeder Alphabet.

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal met 2,1 procent op jaarbasis. Dat was meer dan de 1,8 procent die economen in doorsnee hadden verwacht, maar wel minder dan in het eerste kwartaal. Uitgaven van consumenten en bestedingen van de overheid vielen hoger uit. Bedrijfsinvesteringen en de export stonden onder druk als gevolg van de wereldwijde handelsspanningen.

Amazon gaat op voor een lagere opening. De onderneming voerde de omzet opnieuw op, maar de winst bleef achter. Bovendien kwam er een einde aan een reeks van recordkwartalen door de webwinkelgigant. Google-moeder Alphabet kan juist rekenen op een flinke koerswinst. Zowel de omzet als winst van de techreus was hoger dan verwacht. Bovendien kondigde Alphabet een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljard dollar aan.

Intel

Ook de cijfers van Intel vielen in goede aarde. De chipmaker deed het beter dan verwacht en verhoogde ook zijn verwachtingen voor het huidige kwartaal. Bovendien verkocht Intel zijn afdeling die mobiele modems maakt aan Apple voor 1 miljard dollar.

Berichtendienst Twitter voerde het aantal gebruikers op en dat had zijn weerslag op de omzet. De operationele winst daalde echter iets omdat ook de kosten stegen. Starbucks verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. De uitbater van koffietenten haalde bovendien een hogere omzet en winst.

PepsiCo

McDonald's kwam naar eigen zeggen met sterke cijfers. De vergelijkbare omzet van de keten van fastfoodrestaurants ging met 6,5 procent omhoog. De totale omzet bleef echter gelijk omdat McDonald's meer restaurants heeft verkocht aan franchisenemers. Dat kost het bedrijf minder.

PepsiCo maakte bekend een strategisch belang te hebben genomen in de Chinese voedselproducent Natural Food International. De maker van onder meer Pepsi cola en Lays chips koopt 25,8 procent van de aandelen in de branchegenoot.

Verder kwamen openden onder andere ook verzorgingsmiddelenproducent Colgate-Palmolive, bandenmaker Goodyear en biotechnoloog AbbVie de boeken.

Donderdag sloot de Dow-Jonesindex 0,5 procent lager op 27.140,98 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,5 procent, op 3003,67 punten en techbeurs Nasdaq ging 1 procent omlaag tot 8238,54 punten.