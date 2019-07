Opnieuw renteverlaging centrale bank Rusland

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: rentebesluit, Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank heeft vrijdag de rente opnieuw verlaagd. De rente gaat met een kwart procentpunt omlaag tot 7,25 procent. De renteverlaging was algemeen verwacht door economen.

In juni werd de rente ook al met een kwart procentpunt naar beneden gebracht. Dat was de eerste renteverlaging in een jaar. De Russische centrale bank zei dat meer renteverlagingen tot de mogelijkheden behoren. Rusland kampt met een afzwakkende inflatie en trage economische groei.