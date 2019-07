'Resultaten Galapagos beter dan verwacht'

quote: kabalebo schreef op 26 jul 2019 om 10:25:

Als ik al die berichten en aanbevelingen zo eens lees dan krijg ik de indruk dat men al dan niet geforceerd het aandeel omhoog wil stuwen' Analisten ? Ik heb er totaal geen vertrouwen in. "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt !"

Als ik al die berichten en aanbevelingen zo eens lees dan krijg ik de indruk dat men al dan niet geforceerd het aandeel omhoog wil stuwen' Analisten ? Ik heb er totaal geen vertrouwen in. "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt !"

Analisten moet je zien als ondersteunend bewijs. Verdiep jezelf in de onderneming en vorm je een oordeel over de potentie en neem op basis daarvan een besluit over je beleggingsstrategie. Als de analisten het met je besluit eens zijn is dat mooi meegenomen.