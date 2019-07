Wereldhave verlaagt winstverwachting

Sentiment wederom negatief, terwijl de feitelijke cijfers zijn dat het directe resultaat herbevestigd is maar voor de onderkant van de bandbreedte.



Verslechtering van resultaten komt dan met name door indirect resultaat, wat invloed heeft op de LTV (maar niet cash flow of per se dividend) ... In Frankrijk inderdaad verslechtering van bezettingsgraad, maar Nederland heeft de grootste afwaardering (absoluut en procentueel).



Afijn, nieuws is ook maar subjectief geschreven :-)