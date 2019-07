Renault negatiever over automarkt

De auto is 50 jaar lang het melkkoetje geweest, vooral voor de regeringen met ongelimiteerde belastingen , bekeuringen en accijns opbrengst.



Tegenwoordig wordt dit allemaal ontmoedigd, een bestuurder wordt als een milieu crimineel beschouwd, en moet ook maar de subsidies opbrengen voor de E-auto's.

Dit nog los van de uitstooteisen door de EU, die nauwelijks op een eerlijke manier haalbaar zijn.

Lekker doorgaan maar, totdat we weer (met een lege maag) in de trekschuit zitten