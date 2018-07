SBM stap dichter bij verlossing in Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 544 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Oliedienstverlener SBM Offshore heeft een overeenkomst met de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras en de Braziliaanse overheid gesloten. Volgens de schikking betaalt SBM circa 299 miljoen dollar. In ruil daarvoor beloven Petrobras en Brazilië geen nieuwe rechtszaken meer te beginnen en mag SBM weer meedoen aan gunningsprocedures.

De te betalen som bestaat deels uit een boete en deels uit schadevergoedingen. Het bedrag komt grofweg overeen met het bedrag dat SBM al voor de afwikkeling van de kwestie opzij had gezet.

De corruptiezaak die al voor de rechter is, valt niet onder het gesloten akkoord. In die zaak bepaalde de rechter eerder deze maand dat Petrobras een percentage mag inhouden van maandelijkse contractbetalingen. Dat kost het bedrijf ook nog eens honderden miljoenen dollars.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.