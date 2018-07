Vrije val Facebook op verdeeld Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 316

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Wall Street is donderdag met een verdeeld beeld de dag uitgegaan. Beleggers straften Facebook keihard af na tegenvallende kwartaalcijfers in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Behalve Facebook was een ontmoeting tussen president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker van invloed op de beurzen. De twee leken met een akkoord een handelsoorlog af te wenden.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 25,527,07 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte daarentegen 0,3 procent tot 2837,44 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging onder druk van Facebook 1 procent omlaag tot 7852,18 punten.

Facebook sloot op een min van 19 procent, waardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde is verdampt. De aanwas van nieuwe gebruikers en omzetgroei bleven door het privacyschandaal achter bij de verwachtingen. Ook in de tweede jaarhelft staat de rem op de groei, waarschuwde de onderneming.

Qualcomm

Chipleverancier Qualcomm kreeg geen toestemming van de Chinese toezichthouder voor de overname van zijn Nederlandse branchegenoot NXP en trok daarop de stekker uit de deal. Het aandeel Qualcomm noteerde daarop 7 procent hoger. Het eveneens in New York genoteerde NXP leverde juist 5,7 procent in. Branchegenoot AMD won 14,3 procent na sterke kwartaalcijfers.

Amazon komt donderdag nabeurs met cijfers. In afwachting daarvan verloor het aandeel 3 procent.

Ford

Ford ging verder 6 procent omlaag. De autobouwer meldde woensdag dat zijn winst het afgelopen kwartaal was gehalveerd, mede door importtarieven in China en een verstoorde productie van zijn goedverkopende pick-uptrucks.

Olie- en gasconcern ConocoPhilips opende ook de boeken (plus 0,4 procent) en poetste eerdere verliezen weg. McDonald's zag de autonome omzet toenemen, maar beleggers hadden meer verwacht en dus leverde de restaurantketen toch 1,7 procent in. Creditcardbedrijf Mastercard (min 3,2 procent) boekte een lagere winst op een hogere omzet.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegen 1,1667 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder en ging voor 69,63 dollar per vat van de hand. Ook de prijs van Brent-olie steeg en wel met 0,9 procent tot 74,58 dollar per vat.