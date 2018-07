L'Oréal trekt zich op aan luxemerken

Gepubliceerd op | Views: 220

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De vraag naar L'Oréals luxemerken als Lancome, La Roche-Posay en Kiehl's was de afgelopen periode sterk. Goedkopere merken van de maker van schoonheids- en verzorgingsproducten als Maybelline waren juist minder in trek. Die moeizame markt had zijn weerslag op de resultaten van het Franse bedrijf, die iets minder waren dan analisten hadden verwacht.

De omzet van de tak van luxe merken steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 13 procent. Met name in China zijn luxemerken gewild. Bij het onderdeel dat de consumentenmarkt voor goedkopere merken bedient, ging de omzet met 2,3 procent omhoog.

Met name in thuisland Frankijk, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië had L'Oréal het moeilijk. In nieuwe markten deed het Franse bedrijf het beter. Behalve in China en de rest van Azië groeide de omzet ook in Oost-Europa en Afrika en het Midden-Oosten flink.

De omzet in het tweede kwartaal groeide met 6,3 procent tot 6,6 miljard euro. De nettowinst bedroeg 2,3 miljard euro tegen 2 miljard euro een jaar eerder.