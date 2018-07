Mastercard zet weer records in de boeken

Gepubliceerd op | Views: 201

PURCHASE (AFN/BLOOMBERG) - Mastercard blijft profiteren van de aanhoudende groei van betalingen met creditcards. Het Amerikaanse concern heeft hierdoor afgelopen kwartaal wederom een recordomzet en recordwinst in de boeken kunnen zetten. Wel viel het betalingsvolume volgens kenners wat tegen.

De winst van de creditcardmaatschappij steeg in het tweede kwartaal naar 1,6 miljard dollar, tegen 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Mastercard zette over de afgelopen maanden een omzet in de boeken van 3,7 miljard dollar, een vijfde meer dan een jaar eerder.

Het aantal transacties via de netwerken van Mastercard klom met 17 procent tot 18,2 miljard. Het volume aan betalingen gemeten in dollars was 1500 miljard dollar.