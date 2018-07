'Afstraffing dreigt voor Facebook op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.291

NEW YORK (AFN) - Facebook staat donderdag op Wall Street naar verwachting een forse afstraffing te wachten na tegenvallende kwartaalcijfers. Verder reageren beleggers op de uitkomst van een topontmoeting tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ook wordt met een schuin oog gekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en er zijn weer veel bedrijfsresultaten.

Facebook had in het tweede kwartaal duidelijk te lijden onder het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. De aanwas van nieuwe gebruikers en omzetgroei bleven door het schandaal achter bij de verwachtingen. Ook in de tweede jaarhelft staat de rem op de groei, waarschuwde het socialmediabedrijf woensdag na het sluiten van de beurs, waarop het aandeel nabeurs kelderde.

Op het vlak van internationale handelspolitiek was er hoopvol nieuws. Delegaties onder leiding van de Amerikaanse president Donald Trump en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben elkaar beloofd importtarieven zoveel mogelijk terug te dringen. Daarmee lijkt handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten afgewend.

Ford

Dat sommige Amerikaanse bedrijven lijden onder Trumps op confrontaties gerichte handelspolitiek, bewezen de kwartaalcijfers van Ford. De autobouwer zag zijn winst in het tweede kwartaal halveren, mede door Chinese importtarieven als vergelding voor Amerikaanse handelsbarrières.

Het Chinees-Amerikaanse handelsconflict had ook zijn weerslag op de gehoopte overname van chipfabrikant NXP door branchegnoot Qualcomm. Peking gaf geen toestemming gaven voor de inlijving, waardoor de deal definitief van de baan is. NXP en Qualcomm lieten daarop weten eigen aandelen in te kopen.

Kwartaalcijfers

Voor het openen van de beurs kwam nog een trits bedrijven met kwartaalcijfers op de proppen. Olie- en gasconcern ConocoPhilips poetste eerdere verliezen weg. Restaurantketen McDonald's zag de autonome omzet toenemen en creditcardbedrijf Mastercard boekte een lagere winst op een hogere omzet. Verder openden onder andere Botox-producent Allergan, kabelbedrijf Comcast en sportkledingmerk Under Armour de boeken.

Woensdag sloten de beurzen in New York in de plus. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 25.414,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2846,07 punten en de Nasdaq dikte 1,2 procent aan tot 7932,24 punten.