quote: Bonost schreef op 26 jul 2018 om 14:47:

Niet in herhaling blijven vallen Accuboor. Als mensen onderbetaald worden dan moet er een instantie zijn die voor de rechten van hen opkomen. Het is hier geen dictatuur.

FNV moet haar bakens verzetten naar takken waar geen cao is. Ik noem de tuinbouw, zzp bezorgdiensten etc.. Maar nee, ze kunnen alleen de grootste werkgever van NL maar op de korrel nemen en steeds megalomane persberichten uitsturen om zieltjes te winnen. Terwijl PostNL inmiddels een van de meest sociale werkgevers voor niet geschoolden is. Het is bijna laster wat de FNV hier doet.Ze zijn zelf failliet als organisatie. Helaas voor hen.