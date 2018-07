FNV daagt PostNL voor de rechter

Gepubliceerd op | Views: 501

UTRECHT (AFN) - Vakbond FNV sleept PostNL voor de rechter, omdat het bedrijf pakketsorteerders via een schijnconstructie lange tijd te weinig zou hebben betaald. De vakbond eist 160.000 euro aan achterstallig loon voor de werknemers.

De kwestie draait om de inzet van bijstandsgerechtigden in het sorteercentrum van PostNL in Kolham. Zij kregen na een stage voor hun reïntegratie een baan aangeboden bij het Groningse sorteercentrum, waarbij ze het minimumloon verdienden. Dat is lager dan afgesproken in de cao, terwijl ze daar volgens de Inspectie SZW wel recht op hadden.

Naast het PostNL dagvaardt FNV ook de gemeente Midden-Groningen en het uitzendbureau 365werk. Zij zijn volgens de bond mede aansprakelijk voor de verkeerde toepassing van de cao bij PostNL.