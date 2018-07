Botox-maker Allergan voert omzet verder op

Gepubliceerd op | Views: 71

DUBLIN (AFN) - Farmaceut Allergan heeft in het tweede kwartaal van het jaar meer omzet in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. Met name de verkoop van Botox en andere schoonheidsproducten gaven de resultaten enige glans. Die compenseerden voor de prijsdruk op de wat oudere middelen uit de pijplijn van Allergan, waar het nu niet meer het alleenrecht op heeft.

De omzet van Allergan steeg met bijna 3 procent tot 4,1 miljard dollar. Het operationele verlies kwam uit op 467 miljoen dollar, tegen een tekort van 902 miljoen dollar in de periode een jaar eerder. Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar en verwacht ook dat de aangepaste jaarwinst hoger zal uitvallen dan eerder geraamd.

De leiding van de farmaceut sprak van sterke resultaten. Daarbij werd ook gewezen op de strikte kostendiscipline die het bedrijf hanteert. Het bedrijf maakte onlangs nog bekend duizend banen schrappen. Verder houdt Allergan vertrouwen in de middelen die nog in de pijplijn zitten bij het bedrijf.

Bristol-Myers Squibb

Allergan maakte verder bekend met een aandeleninkoopprogramma te beginnen. In de komende twaalf maanden wordt voor 2 miljard dollar aan aandelen ingekocht.

Branchegenoot Bristol-Myers Squibb kwam ook met cijfers. De in New York gevestigde farmaceut deed opnieuw goede zaken met zijn kankermedicijn Opdivo, waarvan de verkopen met meer dan een derde omhoog gingen. De totale opbrengsten stegen met 11 procent tot 5,7 miljard dollar. Onder de streep bleef 382 miljoen dollar over, tegen een nettowinst van 922 miljoen dollar een jaar eerder. De resultaten waren voor Bristol-Myers Squibb aanleiding om zijn winstverwachting voor het hele jaar weer iets op te schroeven.