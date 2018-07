'Aperam voldoet aan eigen verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 479

AMSTERDAM (AFN) - Aperam heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk een licht hoger bedrijfsresultaat behaald dan in de eerste drie maanden van dit jaar, waarmee het roestvrijstaalbedrijf voldoet aan zijn eigen verwachting. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen opgesteld door Bloomberg. Aperam komt volgende week dinsdag nabeurs met cijfers.

Volgens de consensus komt het bedrijfsresultaat (ebitda) uit op 150,4 miljoen euro, tegen 141 miljoen euro in het eerste kwartaal. Voor de omzet wordt in doorsnee een bedrag van meer dan 1,3 miljard euro geraamd, van ruim 1,2 miljard euro in de voorgaande periode.

Bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal wees Aperam onder meer op een gezonde vraag in Europa. Het aan de MidKap genoteerde bedrijf is bezig met een programma om in 2020 de jaarlijkse kosten met 150 miljoen euro te verlagen.

De onderneming rondde onlangs haar aandeleninkoopprogramma ter waarde van 82,2 miljoen dollar af. Daarbij werden 1,8 miljoen eigen aandelen ingekocht.