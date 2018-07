Stijging wereldwijde staalproductie in juni

Gepubliceerd op | Views: 655

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in juni met 5,8 procent toegenomen tot 151,4 miljoen ton in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de World Steel Association.

China voerde de productie met 7,5 procent op tot 80,2 miljoen ton. In Japan klom die met 4,2 procent en in India met 7,4 procent. In Rusland was sprake van een toename met bijna 9 procent en in de Verenigde Staten nam de staalproductie met 0,8 procent toe. In Duitsland, de grootste staalfabrikant van Europa, klom de productie met 4,6 procent tot bijna 3,8 miljoen ton. De Nederlandse productie bedroeg 582 ton, een daling met 3,5 procent.

De bezettingsgraad in de wereldwijde staalindustrie lag in juni op 78,5 procent, een toename met 3,8 procentpunt op jaarbasis.

Over de eerste zes maanden van dit jaar werd 881,5 miljoen ton geproduceerd in de 64 landen die zijn aangesloten bij de World Steel Assocation. Dat is een groei met 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.