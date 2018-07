Handelsdeal en resultaten stuwen beurzen

Gepubliceerd op | Views: 357

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen wonnen donderdag terrein. Sterke bedrijfsresultaten en afnemende handelszorgen zorgden voor een positieve stemming op de zeer drukke cijferdag. Op het Damrak openden onder meer KPN, Shell, RELX en Besi de boeken. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 574,01 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 781,11 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. Londen zakte 0,1 procent.

President Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kwamen overeen om te gaan werken aan lagere handelstarieven. Een dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU lijkt daarmee afgewend. Vooral de Duitse autobouwers waren daardoor in trek. BMW en Volkswagen stegen rond 3 procent. Daimler, dat de kwartaalwinst zag afnemen, won 2 procent.

RELX

In de AEX ging informatieleverancier RELX aan kop met een winst van 3,4 procent na recordresultaten in het eerste halfjaar. KPN volgde met een plus van 3,3 procent. Het telecombedrijf krikte zijn bedrijfsresultaat op met dank aan kostenbesparingen.

Shell was de grootste daler met een min van 2,3 procent. Het olie- en gasconcern boekte minder winst dan verwacht, maar startte wel het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar. De Franse concurrent Total, die ook met cijfers kwam, won 1,8 procent in Parijs.

Pharming

In de MidKap maakte Arcadis een koerssprong van 8,5 procent. Het advies- en ingenieursbureau zag het bedrijfsresultaat verbeteren en wil in 2019 al zijn energiebezittingen in Brazilië verkopen. KBC verhoogde het advies voor het aandeel. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een min van 7,2 procent na zwakke vooruitzichten.

Pharming won 5,7 procent. Het biotechnologiebedrijf boekte voor het eerst in zijn historie een halfjaarwinst.

Euro

Ook buiten het Damrak was het druk aan cijferfront. Vliegtuigbouwer Airbus steeg 5 procent tot de hoogste koers ooit na sterke resultaten. In Brussel vielen de cijfers van bierbrouwer AB InBev (min 5 procent) tegen. Voedingsbedrijf Nestlé en farmaceut Roche stegen ruim 2 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.

De euro was 1,1704 dollar waard, tegen 1,1670 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 69,22 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 74,20 dollar per vat.