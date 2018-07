NXP vergoedt aandeelhouders na stuklopen deal

Gepubliceerd op | Views: 748

EINDHOVEN (AFN) - De Eindhovense chipproducent NXP Semiconductors gaat zijn aandeelhouders compenseren nu de overname door het Amerikaanse Qualcomm definitief van de baan is. De voormalige Philipsdivisie krijgt vanwege het mislopen van de deal 2 miljard dollar overgemaakt. Het bedrijf kondigde daarop aan voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

NXP zegt in een toelichting op de kwartaalresultaten dat het boek Qualcomm definitief is gesloten, nu de officiële verklaring van de Amerikanen over het uitblijven van een overeenkomst ook bij de Eindhovenaren binnen is. Qualcomm was bereid 44 miljard dollar te betalen voor het eveneens in New York genoteerde NXP, maar de Chinese toezichthouder ging niet akkoord.

NXP noemt het jammer dat de inspanningen van de afgelopen 21 maanden uiteindelijk tot niets hebben geleid. Het bedrijf zegt vertrouwen te hebben in zijn toekomst als onafhankelijk concern. Over de te voeren strategie worden beleggers binnenkort bijgepraat, zo beloofde topman Richard Clemmer.

Operationele winst

NXP zette over het tweede kwartaal een omzet in de boeken van 2,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4 procent op jaarbasis en 1 procent op kwartaalbasis. De brutowinst steeg tot 1,2 miljard dollar van 1,1 miljard een jaar eerder. Ook het eerste kwartaal besloot NXP met een brutowinst van 1,2 miljard dollar.

De operationele winst viel met 137 miljoen dollar ruim hoger uit dan in de meetperiode een jaar eerder toen er 50 miljoen dollar resteerde. Op kwartaalbasis was hier sprake van een nagenoeg gelijk resultaat.