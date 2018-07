KBC verhoogt advies Arcadis

Gepubliceerd op | Views: 514 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt zijn beleggingsadvies voor Arcadis van hold naar accumulate. Het koersdoel gaat van 17,50 euro naar 18 euro. Volgens KBC heeft het advies- en ingenieursbureau een goed tweede kwartaal gedraaid.

KBC wijst daarbij onder meer op de inning van 19 miljoen euro aan achterstallige rekeningen in Saudi-Arabië door Arcadis. Dat is volgens de Belgische bank een positieve aanjager die niet helemaal door de markt was ingeprijsd. Wel viel de autonome groei wat zwakker uit dan verwacht. De vrije kasstroom was juist beter dan verwacht, terwijl het werkkapitaal verbeterde. De schuld ging duidelijk omlaag.

Tevens stipt KBC de gasfabriek in Brazilië aan die nu technisch operationeel is. Arcadis wil in 2019 de Braziliaanse energiebezittingen verkopen.

ING stelt dat de resultaten min of meer in lijn liggen met de consensus, maar beter zijn dan de voorzichtige verwachtingen van de bank zelf. De vrije kasstroom was beter dan gedacht, geholpen door de Saudische betalingen. ING stelt wel dat de Braziliaanse energiebezittingen een bron van zorg zijn, omdat er nog steeds geen contract is getekend. Arcadis stelt zoals verwacht de desinvestering van die bezittingen uit naar 2019. Bij ING staat het advies op buy, met een koersdoel van 21 euro.

Het aandeel Arcadis noteerde donderdagochtend omstreeks 09.55 uur 11,6 procent hoger op 16,22 euro. Daarmee was Arcadis met afstand de sterkste stijger in de MidKap.