'KPN overtreft verwachtingen'

DEN HAAG (AFN) - e resultaten die KPN donderdag presenteerde over het tweede kwartaal, zijn over de gehele linie iets beter dan verwacht. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een commentaar.

Zowel de geschoonde omzet als het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten ligt volgens KBC ongeveer 1 procent boven de consensus. Analist Ruben Devos merkt op dat de belangrijkste prestatie-indicatoren ongeveer in lijn zijn met het eerste kwartaal.

De mobiele omzet staat nog altijd onder druk door veranderde regelgeving rond roaming en aanhoudend felle concurrentie. KPN wist wel meer klanten aan te trekken met alles-in-eenpakketten en boekte daarnaast vooruitgang op de zakelijke markt, met name dankzij groei in IT-diensten.

ING is eveneens te spreken over de resultaten en prijst onder meer het tempo van de kostenbesparingen. Ondanks de stijging in het tweede kwartaal gaat KPN voor heel 2018 nog steeds uit van een stabiel bedrijfsresultaat. Dat heeft volgens ING te maken met de verwachte gevolgen van een nieuwe cao vanaf het derde kwartaal.

KBC heeft een hold-advies met een koersdoel van 2,75 euro. ING hanteert een koopaanbeveling bij een richtprijs van 3,40 euro.

Het aandeel KPN steeg donderdag omstreeks 09.45 uur 2,4 procent tot 2,52 euro, in een 0,3 procent hogere AEX-index.