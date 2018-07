Drankgigant Diageo koopt opnieuw aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 203

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse drankenconcern Diageo gaat voor 2 miljard pond aan eigen aandelen inkopen. Dat maakte de eigenaar van onder meer drankmerken Guinness en Johnnie Walker donderdag bekend bij de publicatie van de jaarcijfers van het boekjaar dat tot 30 juni loopt.

Afgelopen jaar kocht Diageo al voor 1,5 miljard pond aan eigen aandelen in. Het bedrijf voert daarmee een beleid in dat meer op de aandeelhoudersgericht is. Deze trend is ook te zien bij andere fabrikanten van consumentengoederen, zoals Unilever en Nestlé, en houdt verband met de groeiende interesse van activistische aandeelhouders in de branche.

Het drankenconcern zag de omzet in het boekjaar met 0,9 procent stijgen tot 12,2 miljard pond. De operationele winst nam met 3,7 procent toe tot 3,7 miljard pond.