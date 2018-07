Hydratec boekt meer winst op hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 242

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec heeft het eerste halfjaar van 2018 afgesloten met fors meer winst op een hogere omzet. Dat meldde de beursgenoteerde industriële holdingmaatschappij in een handelsupdate. Vooral bij de Agri & Food-bedrijven gingen de opbrengsten omhoog. Hier was sprake van 50 procent groei.

Hydratec hield onder de streep 4,9 miljoen euro over, tegen 2,3 miljoen euro na zes maanden in 2017. Het bedrijfsresultaat (ebit) verdubbelde tot 6,1 miljoen euro. De omzet dikte met een vijfde aan tot 95,5 miljoen euro. Agri & Food was goed voor 41 miljoen euro aan opbrengsten. De groei bij de divisie Plastic Components, waar kunststofonderdelen worden ontworpen, geproduceerd en in elkaar gezet, was met 4 procent tot 54,7 miljoen euro meer bescheiden.

Topman Bart Aangenendt sprak van een goed begin van het jaar. Ook zijn de verwachtingen voor het hele boekjaar volgens hem positief. Mede door de onzekerheden in de wereldhandel en in het bijzonder op de markt voor automotive waagde hij zich nog niet aan concrete voorspellingen.