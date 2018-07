Accor ziet af van belang in Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 451 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Hotelketen Accor staakt zijn poging om een belang in Air France-KLM te verkrijgen. Het Franse bedrijf zegt dat de marktcondities op dit moment niet gunstig zijn voor een dergelijke stap, zo werd tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers vermeld.

Het hotelbedrijf zei eerder dat het interesse had in een minderheidsdeelneming. Daarbij zou worden gekeken naar het belang van de Franse staat in het luchtvaartconcern. Frankrijk heeft nog ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM in handen. Accor blijft erbij dat een samenwerking tussen hotelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen waardevol kan zijn.

Vanuit Air France-KLM werd eerder kritiek geuit op Accor en dan vooral over de wijze waarop de hotelketen bekendmaakte belangstelling te hebben in een belang van de luchtvaartcombinatie. Dit zou mede voor oponthoud hebben gezorgd bij de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter voor Air France-KLM.

Accor zag de omzet in de eerste jaarhelft met 8 procent stijgen. Daarbij viel het bedrijfsresultaat 4,2 procent hoger uit.