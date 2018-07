Hogere winst door meer klanten bij Telefónica

Gepubliceerd op | Views: 631

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Telecomconcern Telefónica heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zijn winst verhoogd. Het Spaanse bedrijf profiteerde van een recordaantal nieuwe klanten voor glasvezelbreedbanddiensten.

Telefónica kreeg in het tweede kwartaal 724.000 nieuwe kabel- en glasvezelklanten erbij. Daarmee zet het bedrijf een belangrijke stap in het gevecht om marktaandeel in thuisland Spanje. De concurrentie is daar groot sinds Másmóvil Ibercom eind 2016 als vierde partij de markt betrad.

Om het marktaandeel te verdedigen rolt Telefónica een budgetmerk uit en promoot het bedrijf actief de nieuwe virtuele assistent Aura. Met Aura wil het bedrijf zichzelf neer zetten als een moderne leverancier van techdiensten dat meer kan dan het leveren van traditionele telefoon- en internetverbindingen.

De operationele winst voor eenmalige posten steeg naar 4,24 miljard euro. De nettoschuld daalde met 10 procent tot 43,6 miljard euro.