BRUSSEL (AFN) - Biergigant Anheuser-Busch InBev heeft in het tweede kwartaal wederom meer speciaalbieren en zogeheten premiumbieren verkocht. Omdat die doorgaans duurder zijn, namen ook de opbrengsten per liter toe. Dit leidde tot een hogere nettowinst.

Het concern achter merken als Budweiser, Stella Artois en Jupiler zag de totaalomzet stijgen met 4,7 procent, terwijl het totale volume aan verkochte bieren met slechts 0,8 procent toenam. Onder de streep noteerde de brouwer een nettowinst van een kleine 2,2 miljard dollar, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De winstgevendheid werd wel gedrukt door fikse marketinguitgaven van AB Inbev, dat als hoofdsponsor van het WK voetbal in Rusland zijn biermerk Budweiser volop in de schijnwerpers zette. Die kosten, in totaal 2 miljard dollar, deden eerder behaalde besparingen als gevolg van de samenvoeging met SAB Miller deels teniet.