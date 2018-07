'Drukke cijferdag op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag hoger te openen. Elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting eveneens met winst beginnen. Beleggers maken zich op voor een drukke cijferdag en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op het Damrak openden onder meer KPN, Shell, RELX, Aalberts en Besi de boeken.

Beleggers verwerken daarnaast de afspraken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker om te gaan werken aan lagere handelstarieven. Een dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU lijkt daarmee voorlopig afgewend.

Olie- en gasconcern Shell boekte in het tweede kwartaal een winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten van 4,7 miljard dollar. Het bedrijf kondigde daarnaast het begin van zijn aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar aan.

KPN

Informatieleverancier RELX hield vast aan de verwachtingen voor het hele jaar en stelde dat de versimpeling van de structuur op 8 september is afgerond.

Telecomconcern KPN boekte in het tweede kwartaal minder winst en omzet. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor 2018 en komt eind november met een strategie-update. Industrieel toeleverancier Aalberts Industries zag de winst en omzet in het eerste halfjaar stijgen.

Arcadis

BE Semiconductor Industries (Besi) sloot het tweede kwartaal af met een lagere winst en omzet ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal was er wel sprake van groei. De chiptoeleverancier gaat voor het lopende kwartaal uit van mindere prestaties.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis zag het bedrijfsresultaat in het afgelopen kwartaal verbeteren. Het bedrijf liet tevens weten in 2019 al zijn energiebezittingen in Brazilië te willen verkopen. Biotechnologiebedrijf Pharming heeft voor het eerst in zijn historie een halfjaar met winst afgesloten.

Euro

De overname van chipmaker NXP door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm gaat definitief niet door. De bedrijven kregen geen goedkeuring van de Chinese toezichthouder voor de fusie.

De Europese beurzen sloten woensdag in het rood. De AEX-index verloor 0,1 procent tot 572,90 punten en de MidKap zakte ook 0,1 procent, tot 777,17 punten. Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 0,9 procent in. Wall Street ging vooruit door de hoop op het vermijden van een handelsoorlog tussen de VS en Europa.

De euro was 1,1726 dollar waard, tegen 1,1670 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 69,31 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 74,31 dollar per vat.