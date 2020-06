FNG regelt betalingsuitstel bij deel obligatiehouders

Gepubliceerd op | Views: 167

MECHELEN (AFN/BELGA) - Het in financiële moeilijkheden geraakte modeconcern FNG heeft met een deel van de obligatiehouders een akkoord bereikt over een uitstel van betalingen. Voor één obligatielening lukte dat nog niet omdat er niet genoeg houders van die obligaties op de bijeenkomst afkwamen. Eerder deze maand was al uitstel geregeld voor een andere obligatielening.

Voor drie obligatieleningen met een gezamenlijke omvang van 20,1 miljoen euro die in juni volgend jaar vervallen hoeft FNG nu tot het einde van dit jaar geen rente te betalen en aflossingen te doen. Bij een obligatielening ter waarde van 45 miljoen euro met een vervaldatum van juli 2023 waren de houders van minimaal de helft van de obligaties niet aanwezig. FNG belegt over enkele weken een nieuwe vergadering om met die obligatiehouders alsnog een akkoord te bereiken.

Verder maakte FNG bekend dat er een speciaal coördinatiecomité komt voor obligatiehouders. Dat moet als aanspreekpunt dienen voor de onderneming.

FNG gaat in België reorganiseren, maakte het concern eerder deze week bekend. Het moederbedrijf van onder meer Brantano en Miss Etam is door de coronacrisis in zwaar weer gekomen.