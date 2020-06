Britse eigenaar winkelcentra Intu vraagt uitstel van betaling aan

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse winkelvastgoedfonds Intu heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf slaagde er niet in overeenstemming te bereiken met een groep schuldeisers over hernieuwd uitstel van aflossingen op leningen. Intu bezit enkele van de grootste winkelcentra in het Verenigd Koninkrijk, waaronder het gigantische Trafford Centre in Manchester.

Intu heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis, die ervoor zorgde dat veel huurders van zijn winkelruimtes de deuren moesten sluiten. Daardoor liep het vastgoedfonds veel huur mis. Ook voor de coronacrisis had Intu al last van de malaise in het Britse winkellandschap, die voor een daling van de waarde vastgoedportefeuille zorgde. Tegelijkertijd torste het bedrijf een nettoschuld van 4,5 miljard pond met zich mee.

Door de financiële problemen staan bij Intu circa 2500 banen op het spel. De winkelcentra blijven voorlopig nog geopend.