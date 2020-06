Nederlandse staat verhoogt leendoel opnieuw

quote: Felix66 schreef op 26 juni 2020 17:10:

Je moet de winsten eens af gaan zetten tot de geldcreatie dan zie je al heel snel dat er steeds meer en vaker enorme bedragen in de markt moeten worden gezet om de beurzen wereldwijd niet te laten crashen.



Het is niet meer dan een kwestie van tijd voordat de beurzen 85-95% van hun waarden gaan verliezen. Goud aandelen crashen net zo hard want het blijven aandelen.



Fysiek Goud en zilver zullen ook een korte crash daardoor meemaken maar zullen daarna naar de maan vertrekken als blijkt dat mensen te laat zijn om aan Fysiek goud en zilver te komen en je zal zien hoe de premies dan omhoog schieten.

Als je te lang wacht zal je zonder goud en zilver achter blijven en zie je voor je ogen al je verdiende Fiat geld waardeloos worden.



Het enige echte geld is en blijft goud... daarom staat het dan ook bij Centrale Banken op hun balans !!



Fysiek Goud en Zilver het enige geld wat je niet bij kunt printen !!



Fysiek goud is voor een bepaalde groep mensen, die er waarde aan hechten. Fijn, geen probleem mee, maar het is de vraag of goud echt waarde heeft. Je kunt er namelijk nauwelijks iets mee, anders dan in een kluis leggen. De vraag is zelfs of je het ooit uit de kluis krijgt als iedereen plotseling zijn goud wil hebben. Nee dus. En zelfs als je de broodjes thuis hebt, ga je daarmee dan de bakker betalen? Ja, misschien een broodje voor een broodje. Als niemand meer geld heeft wie koopt dan jouw goud? Ik heb gehandeld in goud, maar het blijft een sport voor een bepaalde categorie mensen die elkaar blijft wijs maken dat het de enige vaste waarde belegging is en die daarmee de prijs opstuwen gedurende een crisis. Ik doe niet meer mee nu, want vertrouw het niet. Mensen worden opgejaagd om er in te investeren, maar als ooit puntje bij paaltje komt kun je er niets mee. We leven niet meer in de middeleeuwen! Het blijft natuurlijk mijn visie, en je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar bedenk dat we al eens eerder dicht bij de USD 2000/ounce hebben gestaan en toen was de dollar zelfs nog heel wat meer waard!