Nederlandse staat verhoogt leendoel opnieuw

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat moet nog iets meer lenen dan twee maanden geleden werd verwacht. Dat heeft het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) bekendgemaakt nadat nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën waren bekendgemaakt.

De totale financieringsbehoefte is opgeschroefd naar 138,8 miljard euro dit jaar, een stijging van 3 miljard euro ten opzichte van het cijfer dat DSTA in april gaf. Begin dit jaar, voor de uitbraak van het coronavirus, werd nog voorspeld dat Nederland in 2020 42,7 miljard euro zou moeten lenen.