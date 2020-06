'Veel aandacht voor Nike op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 520

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een overwegend lagere opening. De aandacht zal vooral uitgaan naar sportartikelenmaker Nike die donderdag nabeurs tegen de verwachting in met een verlies op de proppen kwam. Verder reageren de markten op de regels die de Federal Reserve instelde voor banken na een stresstest. De instellingen mogen tot en met september geen eigen aandelen in te kopen.

De test van de centralebankenkoepel wees weliswaar uit dat de financiële concerns ook in het ergste crisisscenario's overeind blijven, maar wegens onzekerheid over economisch herstel moeten banken voorzichtig omspringen met hun kapitaal. Bij de meeste banken zou de kapitaalpositie in het ergste scenario ruimschoots voldoende zijn om die klap op te vangen, maar sommige kredietverstrekkers zouden wel erg dicht bij de ondergrens komen.

Nike staat een lagere opening te wachten. De onderneming heeft in het voorbije kwartaal een fors lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Winkels van het sportkledingmerk moesten in grote delen van de wereld de deuren sluiten wegens de coronapandemie. Onder de streep resteerde een verlies van 790 miljoen dollar.

Facebook

Facebook ziet steeds meer adverteerders afhaken, wat de beurswaarde van het bedrijf naar verwachting geen goed zal doen. Verizon Communications voegde zich bij de reclameboycot, omdat Facebook te weinig zou doen om haatdragende taal op zijn platforms te stoppen.

Webwinkelreus Amazon profiteert mogelijk van een positief analistenrapport. Volgens marktkenners zou het bedrijf wel eens als de grote winnaar uit de coronacrisis kunnen komen.

Amerikaanse huishoudens

Verder reageren beleggers op cijfers over het inkomen en de bestedingen van Amerikaanse huishoudens. Later komen ook cijfers over het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten.

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag met duidelijke winsten de handel uit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 25.745,60 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 3083,75 punten en techbeurs Nasdaq ging ook 1,1 procent omhoog tot 10.017 punten.